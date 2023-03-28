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Буряк: Футболісти Динамо симпатизують Луческу

Ексгравець киян прокоментував ставлення гравці до Луческу
Сьогодні 21:55 48 0
Буряк: Футболісти Динамо симпатизують Луческу
#Леонід Буряк, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Команді Динамо потрібні два-три футболісти, від яких у грі можна буде відштовхнутися. 

Про це заявив колишній гравець і тренер Динамо Леонід Буряк.

"Ну, це питання точно не до мене. І я цих питань не хочу торкатися. Який сенс, якщо ми зараз з тобою поговоримо про те, хто піде, або не піде. Це питання - до президента клубу, людей, які приймають відповідні рішення.

Але важливо розуміти, що для команди залишитися посеред сезону без тренера це дуже складна ситуація. Крім того, треба враховувати, що Луческу підтримує багато керівників клубу, а футболісти команди симпатизують і йому, і його тренувальному процесу.

Тим більше, що зараз у всьому розібратися може тільки Луческу. Адже зі сторони неможливо зрозуміти, що саме команда зробила неправильно в тому чи іншому матчі - для цього треба знати установку тренера на гру, бути на тренуваннях команди. А зі сторони можна сказати лише те, що я вже неодноразово говорив: команді потрібні два-три футболісти, від яких у грі можна буде відштовхнутися. Ну не можна весь час грати "в крові", в підкатах, постійно "вбиватися" на полі. Мало того, що це неефективно, то це ще й нікому не цікаво - ніхто на такий футбол дивитися не захочеться", - сказав Буряк.

Раніше повідомлялося, що у Динамо є готова заміна Луческу.

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