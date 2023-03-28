Павлов: Петраков ганьбить себе і нашу країну

Відомий український тренер Микола Павлов здивований скандальною поведінкою Олександра Петракова на чолі збірної Вірменії.

Про це сказав сам Павлов.

"Він просто не має досвіду на дорослому рівні роботи. Напевно, коли він працював із дітьми та давав такі пресконференції, на це ніхто не звертав уваги. А сьогодні, завдяки обставинам, він вийшов на міжнародний рівень, але у розвитку залишився з юнаками, тож так розмовляє з журналістами. Так не можна! Він просто ганьбить себе і нашу країну, показуючи, що не може поводитися. Мені соромно за нього.

Пам'ятаю, в Україні йому ставила нормальні запитання приємна дівчина-журналіст, а він... Вона ж готувалася, шукала інформацію, виконала стільки роботи, а він так по-хамськи відповідає. Я є президентом Всеукраїнського об'єднання тренерів, а Петраков входить до нашої спільноти, тому мені соромно подвійно. Мені дуже соромно, що ми маємо таких тренерів", - зазначив Павлов.