Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном

Джерело - Чемпіон.

Руслан Ротань залишиться як "в.о." на червневі матчі відбору та претендуватиме на посаду головного тренера збірної України.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside

Сергій Ребров очікує від Аль-Айну пропозицію про продовження контракту, вона для нього є пріоритетною. УАФ, як зазначає джерело, навіть рада цьому через високу зарплату Реброва.

Нагадаємо, що раніше збірна України під керівництвом Руслана Ротаня програла Англії (0:2).