Півзахисник Боруссії Беллінгем готовий перейти в Ліверпуль

На можливий трансфер не вплине не потрапляння мерсисайдців у ЛЧ

Джерело - talkSPORT.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем готовий перейти у Ліверпуль попри проблеми команди у поточному сезоні.

Про це повідомляє Talk Sport.

На перемовини з 19-річним футболістом не вплине ситуація з можливим непотраплянням мерсисайдців до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

За хавбека також боротиметься Манчестер Сіті, який готовий запропонувати йому зарплату на рівні Ерлінга Голанда. Стосунки між двома гравцями також можуть стати ключовими.

Також зазначається, що рішення англійця залежатиме від порад його батьків.

Раніше повідомлялося, що Реал і Ліверпуль ведуть боротьбу за півзахисника Борусії Джуда Беллінгема.