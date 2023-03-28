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Маркевич: Петраков що, цар і Бог, щоб так поводитися?

Екснаставник збірної України прокоментував поведінку українського тренера
Сьогодні 18:41 214 0
Маркевич: Петраков що, цар і Бог, щоб так поводитися?
#Олександр Петраков, #Мирон Маркевич

Джерело - fanday.net.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич здивований поведінкою Олександра Петракова після матчу відбору до Євро-2024 із командою Туреччини (1:2).

Про це заявив сам Маркевич.

"Петраков що, цар і Бог, щоб так поводитися? Як можна гамувати ЗМІ, коли вони ставлять нормальні питання? Кожен тренер після гри на емоціях, але треба тримати себе в руках. В Україні він теж мав конфлікти з журналістами. Це не нормально. Я йому раджу трохи охолонути і думати про свою команду.

Чому він так поводиться? Характер тут ані до чого. У кожного є своя робота: у Петракова своя, у журналістів своя. Мені, бувало, теж не подобалися питання журналістів, але я завжди відповідав і не грубіянив, бо розумів, що це їхня робота. Тим більше, Вірменія програла [Туреччини] і він повинен розуміти, що будуть незручні питання. Йому треба заспокоїтись.

Поведінка Петракова його не прикрашає, тим паче в іншій країні. Нехай поводиться гідно. Якщо він так реагуватиме на кожне питання, то думаю, йому недовго залишилося працювати у Вірменії. Чи не зробив він помилки, очоливши збірну Вірменії? Це його проблеми", - заявив Маркевич.

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