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Травма Куртуа виявилася несерйозною

Сьогодні 17:55 82 0
Воротар Реала зможе зіграти в наступному матчі команди
Травма Куртуа виявилася несерйозною
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - sport.ua.

Травма основного голкіпера Реала Тібо Куртуа виявилася несерйозною. 

Про це повідомляє AS.

Нагадаємо Куртуа достроково залишив розташування збірної Бельгії через розтягнення м'язів стегна. Однак пошкодження 30-річного воротаря виявилося несерйозним, і він зможе взяти участь у найближчому матчі Реала. У неділю, 2 квітня, Реал у рамках Ла-Ліги зіграє з Вальядолідом.

У нинішньому сезоні на рахунку Куртуа 32 матчі за Реал у всіх турнірах, в яких він пропустив 32 голи і 10 разів відстояв на нуль.

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