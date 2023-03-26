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Куртуа залишив розташування збірної Бельгії через травму

Сьогодні 14:14 86 0
З міркувань безпеки він повернувся у Реал
Куртуа залишив розташування збірної Бельгії через травму
Фото: Getty Images
#Куртуа, #збірна Бельгії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа залишив розташування збірної.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

З міркувань безпеки він повернувся в Реал через незначне розтягнення м’яза стегна.

Куртуа провів повний матч проти Швеції (3:0) 24 березня.

Раніше Куртуа став віцекапітаном збірної Бельгії.

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