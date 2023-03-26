Куртуа залишив розташування збірної Бельгії через травму

Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа залишив розташування збірної.
Про це повідомляє пресслужба національної команди.
З міркувань безпеки він повернувся в Реал через незначне розтягнення м’яза стегна.
Куртуа провів повний матч проти Швеції (3:0) 24 березня.
𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023
Раніше Куртуа став віцекапітаном збірної Бельгії.