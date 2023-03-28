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Металіст підписав іспанського захисника

Сьогодні 17:41 102 0
За харків'ян може грати ексгравець Вальядоліда
Металіст підписав іспанського захисника
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Харківський Металіст поповнив свої лави 25-річним іспанським захисником Роберто Корралем. 

Про підписання гравця повідомляє портал Transfermarkt. 

Угоду між клубом та гравцем було укладено 27 березня.

25-річний Корраль до 2021 року був у структурі рідного клубу Вальядолід. За основну команду він відіграв лише у двох поєдинках у Кубку Іспанії, натомість провів понад сто ігор за команду Вальядолід Б.

У сезоні-2020/21 Роберто грав в оренді за Нумансію. З літа 2021-го він пів року був без клубу, після чого поповнив лави польської Корони – свого останнього клубу до підписання контракту з Металістом.

Нагадаємо Ворскла та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ.

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