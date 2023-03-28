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Вернидуб: Буду вмовляти гравців Кривбаса йти на фронт

Сьогодні 16:09 109 0
Український тренер розповів, що робитиме в разі ескалації війни
Вернидуб: Буду вмовляти гравців Кривбаса йти на фронт
#Юрій Вернидуб

Джерело - bfootball.com.ua.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб готовий повернутися на фронт у разі ескалації війни, а також проситиме підопічних брати з нього приклад.

Про це заявив фахівець.

"Пішов туди, куди мені сказали. Це було 27 лютого 2022 року. Один артилерійський підрозділ вже набрали, після чого йшов набір у наступний. Спитали, чи готовий піти артилеристом. Я відповів, що піду туди, де я потрібен та де можу допомогти у боротьбі з ворогом.

Моя військова професія - такелажник. Виявилось, що це вантажник. А такелажники там треба: поїхав вчасно на отримання, відвантажив снаряди, завантажив. Це теж була важлива робота, але й також по-своєму важка. Могли за одну поїздку завантажити 500 ящиків, а це 50 тонн.

Щодо зарплатні в армії, то це близько 30 тисяч. Ці кошти я контролюю та відправляю у Благодійний фонд Україна в Серці. Якщо не дай Бог щось серйозне станеться далі та прийдеться йти на фронт захищати Україну, то, повірте, я перший візьму зброю до рук та піду. Також у такому випадку буду вмовляти гравців Кривбас, а у нас майже всі українці, брати з мене приклад та йти на фронт. Скажу, ходімо усі, тому що це потрібно", - сказав Вернидуб.

Раніше Юрій Вернидуб оцінив роботу президента України Володимира Зеленського.

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