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Сака підпише новий контракт з Арсеналом

Сьогодні 14:44 52 0
Букайо Сака отримає новий контракт
Сака підпише новий контракт з Арсеналом
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал Лондон, #Сака

Джерело - Чемпіон.

Нападник і один із лідерів Арсенала Букайо Сака невдовзі поставить свій підпис під новим контрактом із "канонірами".

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Керівництво клубу з Північного Лондона має з 21-річним англійським вінгером усну домовленість щодо нової угоди ще з лютого цього року.

Плани обох сторін не змінилися — незабаром Сака зв'яже своє майбутнє з Арсеналом, попри те, що два клуби з АПЛ та один з-за кордону тривалий час стежили за ситуацією навколо майбутнього англійського вінгера.

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