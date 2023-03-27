Франція перемогла Ірландію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося вісім матчів.
Група В
Ірландія - Франція 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Павар
Нідерланди - Гібралтар 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Депай, 2:0 - 50 Аке, 3:0 - 82 Аке
Група F
Австрія - Естонія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Саппінен, 1:1 - 68 Кайнц, 2:1 - 88 Грегорич
Швеція - Азербайджан 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Форсберг, 2:0 - 65 Мустафазаде (автогол), 3:0 - 79 Дьокереш, 4:0 - 88 Карлссон, 5:0 - 89 Еланга
Група E
Молдова - Чехія 0:0
Польща - Албанія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Свідерський
Група G
Угорщина - Болгарія 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Вечей, 2:0 - 26 Собослай, 3:0 - 39 Адам
Чорногорія - Сербія 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 78 Влахович, 0:2 - 90+6 Влахович
Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.