Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Вчора 11:49 2452
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Вчора 22:22 465
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Вчора 21:52 314
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Вчора 19:28 829
Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща опублікували спільну заяву щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
Вчора 17:23 249
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Вчора 16:36 24834 2
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 15:59 2819
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Вчора 15:58 3257
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Вчора 09:24 7931
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Вчора 09:23 4218
Прямі трансляції

Франція перемогла Ірландію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:41 150 0
Результати матчів кваліфікації Євро-2024
Франція перемогла Ірландію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося вісім матчів.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
27 березня

Група В

Ірландія - Франція 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Павар

Нідерланди - Гібралтар 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Депай, 2:0 - 50 Аке, 3:0 - 82 Аке

Група F

Австрія - Естонія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Саппінен, 1:1 - 68 Кайнц, 2:1 - 88 Грегорич

Швеція - Азербайджан 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Форсберг, 2:0 - 65 Мустафазаде (автогол), 3:0 - 79 Дьокереш, 4:0 - 88 Карлссон, 5:0 - 89 Еланга

Група E

Молдова - Чехія 0:0 

Польща - Албанія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Свідерський

Група G

Угорщина - Болгарія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Вечей, 2:0 - 26 Собослай, 3:0 - 39 Адам

Чорногорія - Сербія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 78 Влахович, 0:2 - 90+6 Влахович

Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії 4218
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 24834 2
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі 3257
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 2819
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 7931
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 2452
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 18878
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 31469 3
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3459
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 73351 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 271614
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67002