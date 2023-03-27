Франція перемогла Ірландію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу відбулося вісім матчів.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 1

27 березня

Група В

Ірландія - Франція 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Павар

Нідерланди - Гібралтар 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Депай, 2:0 - 50 Аке, 3:0 - 82 Аке

Група F

Австрія - Естонія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Саппінен, 1:1 - 68 Кайнц, 2:1 - 88 Грегорич

Швеція - Азербайджан 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Форсберг, 2:0 - 65 Мустафазаде (автогол), 3:0 - 79 Дьокереш, 4:0 - 88 Карлссон, 5:0 - 89 Еланга

Група E

Молдова - Чехія 0:0

Польща - Албанія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Свідерський

Група G

Угорщина - Болгарія 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Вечей, 2:0 - 26 Собослай, 3:0 - 39 Адам

Чорногорія - Сербія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 78 Влахович, 0:2 - 90+6 Влахович

Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.