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Матч проти Англії став для України 300-м в історії

Сьогодні 23:25 53 0
Збірна України поступилася збірній Англії з рахунком 0:2 у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 року.
Матч проти Англії став для України 300-м в історії
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Матч проти Англії у рамках відбору на Євро-2024 став 300-м для збірної України за всю історію незалежності.

Про це повідомляє УАФ.

Перший матч у своїй історії збірна України провела 29 квітня 1992 року, а її першим опонентом стала збірна Угорщини. Та зустріч пройшла в Ужгороді та завершилася перемогою угорських футболістів з рахунком 3:1.

За всі ці роки Україна виграла 135 матчів, 85 разів зіграла внічию та програла 80 поєдинків. Різниця забитих та пропущених голів: 415-302.

Раніше Маркевич пояснив поразку від збірної Англії.

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