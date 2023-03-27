Маркевич: На грі мав бути головний тренер, а не виконувач обов'язків

Гравці збірної України не показали характеру у матчі відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це розповів ексголовний тренер національної команди Мирон Маркевич.

"Одразу по очах видно, коли футболісти виходять на поле, що вони сьогодні будуть битися за кожен м'яч. А тут навіть по телевізору дивишся - вони усі вийшли приречені. Ніякої боротьби, одна картка за гру, одна! Де таке в футболі є? Програйте, але щоб усі побиті пішли з поля. Це просто нереально на такому стадіоні, проти такої команди та за такої підтримки, яка в них була. На фронті маса уболівальників воює, ультрас Дніпра, Металіста, я з ними на зв'язку. Я знаю, що вони всі дивилися матч, незважаючи ні на що.

На грі мав бути головний тренер, а не виконувач обов'язків. Нехай буде Ротань, немає питань. Реброва вже чекають третій рік. Приїде "месія" та врятує український футбол. То нехай скаже: "Я влітку точно приймаю збірну України". Поки що я такого не чув.

З такою командою треба дуже багато бігати та не давати грати. З такими командами стоячи нічого ти не зробиш. Англійці навіть не напружувалися сильно. Я чекав зовсім іншого. За рахунку 0:2 десь треба було характер виявити. Але якщо жодного удару за гру – важко на щось розраховувати", – розповів Маркевич.