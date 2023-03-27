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Металіст 1925 підписав ексгравця Карпат

Сьогодні 17:56 123 0
Металіст 1925 підсилився досвідченим півзахисником
Металіст 1925 підписав ексгравця Карпат
#Металіст 1925, #Ткачук, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - metalist1925.com.

Металіст 1925 уклав контракт з 35-річним українським півзахисником Андрієм Ткачуком.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Строк угоди — до кінця поточного сезону. 

35-річний опорний півзахисник на професійному рівні виступав за львівські Карпати, київський Арсенал, полтавську Ворсклу, казахстанський Акжайик та Атарау, одеський Чорноморець та Минай. Останні півтора року грав за львівські Карпати (31 матч, 2 голи).

На рівні УПЛ в активі Ткачука 245 матчів, у яких він забив 9 голів та віддав три результативних передачі. У єврокубках півзахисник зіграв 17 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.

Раніше Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925.

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