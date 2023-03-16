Мессі та ПСЖ досі не домовились про новий контракт

Новий раунд переговорів має відбутись пізніше

Джерело - Marca.

ПСЖ наразі не домовився про новий контракт з форвардом Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє Marca.

Після ЧС-2022 ситуація з новою угодою змінилась і вже не виглядає легкою для клубу, як думали раніше. Фінансові вимоги Мессі змінились після перемоги на турнірі.

Батько Ліонеля Хорхе Мессі зустрівся з представниками ПСЖ. Сторони не домовились про новий контракт. Новий раунд переговорів має відбутись пізніше.

Майбутнє аргентинця залежить від проєкту, який йому запропонує ПСЖ.

З'явлался інформація, що Аль-Хілаль може задовольнити фінансові умови Ліонеля Мессі.