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Сабо: Мені було соромно, не потрібно так принижувати Коноплянку

Сьогодні 19:43 228 0
Йожеф Сабо прокоментував рішення Руслана Ротаня випустити на заміну Євгена Коноплянку у матчі з Англією
Сабо: Мені було соромно, не потрібно так принижувати Коноплянку
#Євген Коноплянка, #Йожеф Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Євгені Коноплянка повинний був отримати більше ігрового часу у матчі проти Англії.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Вихід Коноплянки? Я сидів біля телевізора і мені було соромно, що його випустили на півтори хвилини. Не потрібно так принижувати футболіста. Це сором. Вийшов, аут, зупинка в грі й суддя свиснув.

Для чого було випускати Коноплянку? Через критику рішення про виклик? Так потрібно було йому дати хоча б хвилин 10, щоб показав, що вміє", — сказав Сабо.

Нагадаємо, збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024.

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