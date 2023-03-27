Сабо: Мені було соромно, не потрібно так принижувати Коноплянку

Євгені Коноплянка повинний був отримати більше ігрового часу у матчі проти Англії.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Вихід Коноплянки? Я сидів біля телевізора і мені було соромно, що його випустили на півтори хвилини. Не потрібно так принижувати футболіста. Це сором. Вийшов, аут, зупинка в грі й суддя свиснув.

Для чого було випускати Коноплянку? Через критику рішення про виклик? Так потрібно було йому дати хоча б хвилин 10, щоб показав, що вміє", — сказав Сабо.