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Маліновський: Могли трошки більше створити в атаці

Сьогодні 16:55 73 0
Руслан Маліновський прокоментував поразку англійцям у відборі до Євро-2024.
Маліновський: Могли трошки більше створити в атаці
Фото - УАФ
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Збірна України намагалася грати з Англією у футбол у матчі відбору Євро-2024.

Про це розповів півзахисник національної команди Руслан Маліновський в інтерв'ю ВЗБІРНА.

"Це футбол. Багато ігор ще попереду. Італія програла Англія, зараз це топзбірна, але ми намагалися грати. Були помилки, але всі старалися, відпрацьовували протягом усіх 90 хвилин, тому сказати, що хтось не працював — не можна. Можливо, могли трошки більше створити в атаці, але це футбол.

Індивідуальна майстерність у них на високому рівні, але, можливо, ми їм дали багато простору, грали низько. Складно після гри казати, що можна було зробити краще. Ми все проаналізуємо, і сподіваємося, що наступний матч ми проведемо набагато краще.

Вся боротьба попереду. Наші найважливіші матчі ще попереду. Все можливо, тому у червні нам потрібно брати очки, а далі будуть Італія та Англія. Треба бути професіоналами, прийняти цю поразку й рухатися далі", — сказав Маліновський.

Нагадаємо, збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024.

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