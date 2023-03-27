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Додо: Постійно думаю про Україну

Сьогодні 16:44 87 0
Додо прокоментував початок війни в Україні
Додо: Постійно думаю про Україну
#Додо

Джерело - tribuna.com.

Екозахисник Шахтаря, а нині гравець Фіорентини Додо переживає за події в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я поїхав з Бразилії у 18 років. Шахтар дав мені все, завдяки клубу я став топовим футболістом. Грав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи поряд з такими гравцями, як Срна, Тайсон, Фред, Мудрик. Ця команда зробила мене щасливим і мені шкода, що вона переживає важкі часи.

Коли почалася війна, моя сім'я була в Бразилії. До цього ходили чутки про можливе вторгнення Росії, і моя дівчина вважала за краще зачекати, щоб зрозуміти ситуацію. Наступного дня після того, як вона це сказала, почалася війна.

З одного боку мені було легше, бо моя сім'я, на щастя, була далеко. Але я ставив себе на місце своїх товаришів по команді та інших гравців, у яких були сім'ї.

Я поїхав з України, але постійно про неї думаю. Я перевіз до Флоренції свою покоївку, вся її сім'я залишилася в Києві, кожного дня вона розповідає мені про вибухи. Щодня я молюся богу, щоб все було добре", — сказав Додо.

Нагадаємо, Додо приєднався до Фіорентини влітку, італійці заплатили за нього 14,5 мільйона євро Шахтарю.

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