Фіорентина оголосила про трансфер Додо

Додо - гравець Фіорентини

Фіорентина оголосила про підписання захисника донецького Шахтаря Додо.

Про це повдіомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2027 року.

Сума трансферу не називається. За інформацією ЗМІ, Шахтар отримає за гравця 14,5 млн євро плюс 3,5 мільйона можливих бонусів.

Додо виступав за Шахтар із січня 2018 року. Сумарно на рахунку 23-річного бразильця 5 голів та 17 асистів у 97 матчах за Шахтар у всіх турнірах.

Нагадаємо, Шахтар має отримати гроші за перехід Зінченка в Арсенал.