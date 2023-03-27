Сабо: Збірна України не знає, що таке атака

Збірна України не показала атакувальної гри у матчі з Англією (0:2).

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Про що можна говорити, якщо ми слабші? Кого винити? В першому таймі наших взагалі не було видно, а в другому англійці зупинилися, не зрозуміло чому, тому нам вдавалося більше контролювати м'яч. Такий футбол мені не подобається. Я прихильник того, що краще програти 4:0 чи 5:0, але грати атакою на атаку.

В нас атаки взагалі ніякої немає. Абсолютно — ні ударів по воротах, нічого. Це найслабша гра нашої збірної. Так грати не можна. Для мене — це не футбол. Нехай критикують мене, як хочуть, але я вважаю, що це не той футбол, який потрібен для національної збірної.

Моментів — нуль. Якби ми атакували і програли — це інше. Я не очікував такої гри. Я критикую, коли в УПЛ проти Динамо і Шахтаря команди "сідають" в захист і відбиваються. Це не футбол. Те ж саме говорю і зараз, після матчу національної збірної. В ній наші найсильніші гравці, але команда виглядала тьмяно. Краще пропустити 5 і забити 2. Видно, що є атака. Наша збірна, на сьогодні, не знає, що таке атака", — сказав Сабо.