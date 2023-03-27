Саутгейт: Ставимо перед собою завдання стати найкращими у Європі

Збірна Англії має намір стати найкращою командою в Європі.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Якщо ми почнемо думати, що нам не потрібно готуватися до матчів у червні, бо статус суперників не такий високий, як у двох березневих опонентів, то будуть проблеми. Це не той підхід, який нам потрібен зараз".