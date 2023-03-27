Саутгейт: Ставимо перед собою завдання стати найкращими у Європі

Джерело - Daily Mail.
Збірна Англії має намір стати найкращою командою в Європі.
Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.
"Якщо ми почнемо думати, що нам не потрібно готуватися до матчів у червні, бо статус суперників не такий високий, як у двох березневих опонентів, то будуть проблеми. Це не той підхід, який нам потрібен зараз".
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"Ми ставимо перед собою завдання стати найкращими у Європі у наступні 13 місяців. Це вимагає самовіддачі, треба, щоб усі були готові грати, а щоденні тренування були на високому рівні попри статус суперника", – сказав Саутгейт.
Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.