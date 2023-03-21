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Тренер Айнтрахта може замінити Анчелотті в Реалі

Вчора 22:55 129 0
Гласнер може піти на підвищення
Тренер Айнтрахта може замінити Анчелотті в Реалі
#Айнтрахт, #Реал Мадрид, #Олівер Гласнер

Джерело - sport.ua.

Майбутнє Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала залишається під питанням і багато в чому залежить від виступу в Лізі чемпіонів. 

Про це повідомляє Bild.

Однак керівництво вершкових уже зараз шукає нового головного тренера на випадок звільнення Анчелотті.

Окрім імен Томаса Тухеля, Маурісіо Почеттіно та Рауля Гонсалеса, про які ЗМІ вже повідомляли раніше, у шорт-листі Реала з'явився новий кандидат. Це головний тренер Айнтрахта Олівер Гласнер.

48-річний австрієць очолює Айнтрахт із 2021 року, у минулому сезоні привів команду до перемоги в Лізі Європи. Раніше інтерес до Гласнера проявляв Челсі.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче продовжити контракт із Камавінгою.

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