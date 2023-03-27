Скаути Манчестер Юнайтед слідкуватимуть за Фергюсоном на матчі з Францією

МЮ має намір влітку підписати Фергюсона

Джерело - Mirror.

Скаутський відділ Манчестер Юнайтед відвідає матч 2-го туру кваліфікації до Євро-2024 між збірними Ірландії та Франції.

Про це повідомляє Mirror.

Мета візиту скаутів манкуніанців - спостереження за 18-річним форвардом ірландців та Брайтона Еваном Фергюсоном.

МЮ має намір влітку підписати Фергюсона. Гравець оцінюється в 10 мільйонів євро.

Матч між Ірландією та Францією відбудеться сьогодні, у понеділок, 27 березня у Дубліні.

Раніше фінський бізнесмен Томас Зілліакус заявив, що подав заявку на купівлю Манчестер Юнайтед.