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Скаути Манчестер Юнайтед слідкуватимуть за Фергюсоном на матчі з Францією

Сьогодні 13:42 100 0
МЮ має намір влітку підписати Фергюсона
Скаути Манчестер Юнайтед слідкуватимуть за Фергюсоном на матчі з Францією
#Брайтон, #Манчестер Юнайтед, #Еван Фергюсон

Джерело - Mirror.

Скаутський відділ Манчестер Юнайтед відвідає матч 2-го туру кваліфікації до Євро-2024 між збірними Ірландії та Франції.

Про це повідомляє Mirror.

Мета візиту скаутів манкуніанців - спостереження за 18-річним форвардом ірландців та Брайтона Еваном Фергюсоном.

МЮ має намір влітку підписати Фергюсона. Гравець оцінюється в 10 мільйонів євро.

Матч між Ірландією та Францією відбудеться сьогодні, у понеділок, 27 березня у Дубліні.

Раніше фінський бізнесмен Томас Зілліакус заявив, що подав заявку на купівлю Манчестер Юнайтед.

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