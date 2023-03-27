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Джеррард: Ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика

Сьогодні 13:10 221 0
Ексгравець збірної Англії прокоментував перемогу над Україною
Джеррард: Ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика
#Збірна України з футболу, #Челсі, #збірна Англії з футболу, #Михайло Мудрик, #Стівен Джеррард, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Mirror.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик провів невдалу гру з Англією (2:0).

Про це заявив колишній хавбек "трьох левів" Стівен Джеррард.

  Актуально: Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна

"З точки зору збірної України це була фантастична гра у виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика. При всій повазі, але він все ще вивчає гру. Ти ж знаєш, що потрібно тримати Сака під праву ногу, не можна дозволити йому зайти під ліву, тому що це його чарівна паличка, він потрапив прямо в точку", - зазначив Джеррард.

Нагадаємо, у складі збірної України за матч з Англією (2:0) найкращі оцінки отримали захисник Олександр Сваток і голкіпер Анатолій Трубін.

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