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Безсмертний очолив Львів

Сьогодні 17:39 279 0
Безсмертний очолив Львів
#Анатолій Безсмертний, #Львів

Джерело - ФК Львів.

Сьогодні, 21-го березня, на заміській базі у Брюховичах колективу професійного футбольного клубу Львів представили нового наставника. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ним став український фахівець Анатолій Безсмертний. Новому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк.

Зазначимо, що Анатолій Петрович був головним наставником Львова з березня по серпень 2021 року, під керівництвом Анатолія Петровича команда провела 16 матчів у яких здобула 5 перемог, 4 нічиїх та 7 поразок. Останньою командою, яку тренував Безсмертний був Альянс з Липової Долини. Також він очолював Вікторію, Черкащину, Полісся, Полтаву та Суми.

Раніше Львів підтвердив звільнення Дулуба.

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