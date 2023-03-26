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Ротань: Ви бачите, що збірна України спроможна на більше

Вчора 23:09 133 0
Фахівець прокоментував гру з Англією
Ротань: Ви бачите, що збірна України спроможна на більше
#Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

У матчі кваліфікації Євро-2024 з Англією (2:0) гравці збірної України трішки не дотерпіли до кінця тайму, що визначило перебіг гри.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань.

"Чого не вистачило збірній задля досягнення позитивного результату? Вважаю, трішки не дотерпіли під кінець тайму. Звичайно, коли пропускаєш голи у роздягальну, то вже психологічно треба по-іншому налаштовуватися. Коли йдеш у роздягальню з рахунком 0:2 на табло, коли за 2 хвилини подвоюють, то це стає складним завданням. Тому що ми розуміли, проти кого ми граємо.

Ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили, що майстерність цієї команди на дуже високому рівні. Я можу сказати, що хлопці заслуговують більшого. У нас дуже хороша команда, потрібен час. Ви бачите, що ця команда спроможна на більше.

Можна сказати, ми трохи омолоджуємося. Цей баланс, який в нас зараз є, він в майбутньому дасть дуже хороший результат та зробить хорошу команду. Але потрібен час. Ця перша гра проти сильного суперника показала, що майбутнє є.

Що стосується підтримки, то було приємно бачити велику армію вболівальників. Хочемо подякувати нашим фанам, а також фанам збірної Англії, які також нас підтримували. Стадіон Вемблі - неймовірна атмосфера, не передати. Можна тільки мріяти. Вважаю, що саме цей матч дасть поштовх нашій команді, щоб досягти висот", - сказав Ротань.

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