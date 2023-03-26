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Ротань: Була ідея, що Циганков у другому таймі повинен зробити результат

Сьогодні 22:38 66 0
Тренер прокоментував свої кадрові рішення у матчі з Англією
Ротань: Була ідея, що Циганков у другому таймі повинен зробити результат
#Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

У матчі кваліфікації Євро-2024 з Англією (2:0) нападник збірної України Роман Яремчук гарно працював на оборону.

Про це заявив виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань.

"Яка була мотивація ідеї перевести Зінченка на позицію правого захисника у другому таймі? Коли заходили в фланг, ми загубили дуже багато м’ячів, тому в цій позиції я розраховував на те, що ми не будемо губити м’ячів та більше будемо контролювати гру. З цим пов’язано. Плюс випустив свіжих гравців в середину, щоб дати поштовх та все ж змогти переломити хід зустрічі, бути трішки активнішими попереду. Але, на жаль, нам не вдалося бути агресивними попереду сьогодні. Місцями непогано контролювали м’яч, але терпіння не вистачало в деяких моментах залишати його у нас, не доставляти вперед завчасно.

Ми практично 24 години збираємося на матчі, приїжджаємо на місце, де облаштовуємо табір для підготовки. Це дійсно дуже важко, але ми повинні виходити з того, що маємо, з цієї ситуації, яка в нас є. На жаль, війна. Ми це повинні розуміти. Тільки можемо подякувати нашим воїнам, що вони дають змогу проводити матчі з такими командами. А проблема логістики - це вже на другому плані. Ми, мабуть, повинні до цього звикнути. Дай Боже, щоби війна швидше закінчилася у нашій країні.

Розумієте, коли матч закінчився з результатом, який маємо на табло, то можна багато чого казати зараз і виправдовуватися. Але перед грою ми маємо план, який ми бачимо. Ми розуміли прекрасно, що перші хвилини у першому таймі будуть для нас складними, збірна Англії буде нас пресувати, буде активно накривати, буде давати мало часу на роботу з м’ячем. У першому таймі потрібно було просто витримати цей натиск, добре контролювати м’яч.

І якраз була ідея у другому таймі, що Циганков, який зараз дійсно в прекрасній формі, повинен був вийти та зробити результат своїми успішними діями. Але, на жаль, ці моменти та плани не сходяться. Можна по-різному це оцінювати. Але це було моє рішення, я його прийняв.

Що стосується виходу Довбика на заміну, то, можливо, можна було трохи раніше. Однак Яремчук гарно працював на оборону", - сказав Ротань.

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