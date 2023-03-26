Буковина розгромила аматорську команду у спарингу

Джерело - Чемпіон.

26 березня Буковина зіграла черговий контрольний поєдинок у рамках підготовки до поновлення сезону у Першій лізі.

Підопічні Андрія Мельничука розгромили Фазенду (Чернівці) з рахунком 4:0.

Наступний контрольний поєдинок Буковина проведу 1 квітня з вінницькою Нивою.

Контрольний матч

26 березня

Буковина - Фазенда 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Митрик, 2:0 - 58 Новотрясов, 3:0 - 75 Палагнюк, 4:0 - 85 Скрипник

Буковина (старт): Задерейко, Гакман, ГНП, Прокопчук, Данилюк, Цурупін, Рябий Д., Рябий А., Митрик, Фарасєєнко, Скрипник.

На заміну виходили Медведєв, Новотрясов, Палагнюк + гравці на перегляді.