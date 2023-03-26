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Барселона попросить Альбу піти на зниження зарплати

Сьогодні 13:00 69 0
Каталонці можуть розірвати контракт з гравцем
Барселона попросить Альбу піти на зниження зарплати
Фото: Getty Images
#Альба, #Барселона

Джерело - Sport.es.

Барселона може розірвати контракт з лівим захисником Жорді Альбою у межах зменшення зарплатної відомості на наступний сезон.

Про це повідомляє Sport.es.

У разі, якщо не вдасться дійти згоди щодо розірвання контракту, клуб попросить гравця значно знизити зарплату.

Наступного сезону каталонський клуб повинен зменшити зарплатну відомість на 200 мільйонів євро, а Жорді Альба за своїм чинним контрактом має отримати близько 38 млн.

Нагадаємо, Обамеянг має намір повернутися в Барселону.

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