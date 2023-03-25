Ротань: Було б непатріотично відмовити збірній України

Джерело - Чемпіон.
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань післязавтра зранку вирушаю в Італію на поєдинок молодіжної збірної України.
Про це розповів сам фахівець на передматчевій пресконференції гри з Англією.
"Як вдається суміщати три посади? Чи додає позитиву вчорашня перемога команди U-21? Наразі "молодіжка" додає нам упевненості, це дуже гарний знак. Щодо моєї посади, то завтра матч, я виконую обов’язки головного тренера національної збірної, тому сконцентрований на цій грі.
Післязавтра зранку вирушаю в Італію на поєдинок молодіжної збірної. Зараз усі ми, як і вся країна, маємо ситуацію, з якої потрібно вийти. Я не міг відмовитися, коли мене запросили на цю посаду на матч з Англією, - це було би непатріотично з мого боку. Концентруємося на завтрашньому поєдинку", - розповів Ротань.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.