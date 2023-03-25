Ротань: Було б непатріотично відмовити збірній України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань післязавтра зранку вирушаю в Італію на поєдинок молодіжної збірної України.

Про це розповів сам фахівець на передматчевій пресконференції гри з Англією.

"Як вдається суміщати три посади? Чи додає позитиву вчорашня перемога команди U-21? Наразі "молодіжка" додає нам упевненості, це дуже гарний знак. Щодо моєї посади, то завтра матч, я виконую обов’язки головного тренера національної збірної, тому сконцентрований на цій грі.

Післязавтра зранку вирушаю в Італію на поєдинок молодіжної збірної. Зараз усі ми, як і вся країна, маємо ситуацію, з якої потрібно вийти. Я не міг відмовитися, коли мене запросили на цю посаду на матч з Англією, - це було би непатріотично з мого боку. Концентруємося на завтрашньому поєдинку", - розповів Ротань.