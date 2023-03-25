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Зінченко напередодні матчу з Англією: Хочу дуже подякувати українській армії

Сьогодні 20:55 125 0
Українець подякував ЗСУ напередодні матчу з Англією
Зінченко напередодні матчу з Англією: Хочу дуже подякувати українській армії
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Колишні та чинні одноклубники Олександра Зінченка підтримали його напередодні матчу між збірними Англії та України у відборі до Євро-2024.

Про це українець розповів на пресконференції.

"Я отримав багато підтримки від своїх чинних та колишніх одноклубників. Вдячний їм за це. Користуючись нагодою, велика подяка всім британцям за підтримку та допомогу Україні та українцям. Тут живе багато біженців. Без вашої підтримки, нам було б тяжко, тому дуже вдячні вам".

  Збірна Англії — команда, яка стала кращою не завдяки тренеру, а завдяки системі

"Насамперед хочу дуже подякувати українській армії за цю чудову нагоду грати в найкращу гру, виконувати роботу, яку любимо найбільше. Без них це точно не було б можливим. На стадіоні буде багато українських фанів, також вони будуть дивитися матч по телебаченню. Звісно, кожен очікує на цю гру, ми постараємося показати свій найкращий футбол, щоб змусити їх посміхатися", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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