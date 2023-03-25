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Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати

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Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати
#Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України, аналізуючи гру Англії, звертає особливу увагу на стандартні положення.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на передматчевій пресконференції гри з Англією.

"Чи визначився зі складом на завтрашню гру з Англією? По складу зараз немає сенсу розмовляти. Ми маємо у голові склад, завтра всі його побачать.

Що стосується попередньої гри на Євро, то ми з колегами багато разів її переглядали. Висновки будемо робити, особливо щодо гри при стандартах. Розуміємо, яка буде атмосфера на Вемблі. Добре знаємо Англію, яка входить до світового топ-5, як я вже казав. Ми мріємо грати в таких матчах, отримуємо від них задоволення. Завтра в цій прекрасній країні на прекрасному стадіоні із прекрасною командою ми готові показати чудову гру. Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати", - розповів Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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