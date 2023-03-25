Ротань - про матч з Англією: Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати

Тренерський штаб збірної України, аналізуючи гру Англії, звертає особливу увагу на стандартні положення.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на передматчевій пресконференції гри з Англією.

"Чи визначився зі складом на завтрашню гру з Англією? По складу зараз немає сенсу розмовляти. Ми маємо у голові склад, завтра всі його побачать.

Що стосується попередньої гри на Євро, то ми з колегами багато разів її переглядали. Висновки будемо робити, особливо щодо гри при стандартах. Розуміємо, яка буде атмосфера на Вемблі. Добре знаємо Англію, яка входить до світового топ-5, як я вже казав. Ми мріємо грати в таких матчах, отримуємо від них задоволення. Завтра в цій прекрасній країні на прекрасному стадіоні із прекрасною командою ми готові показати чудову гру. Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати", - розповів Ротань.