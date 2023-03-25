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Ротань: Була проблема з організацією матчу з Брентфордом

Сьогодні 20:42 123 0
Фахівець - про спаринг з Брентфордом В
Ротань: Була проблема з організацією матчу з Брентфордом
#Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Для збірної України спаринг з Брентфордом В був важливим у плані того, щоб команда мало проводив тренувань.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань на передматчевій пресконференції гри з Англією.

"Яку інформацію дав контрольний матч із Брентфордом? Чому він був настільки закритим? Якби всі бажаючі змогли потрапити на матч, то зібрався б повний стадіон. Була проблема з організацією не лише для нашої асоціації, а й для самого Брентфорда, який організовував поєдинок.

Гра була важливою в плані того, що ми давно не збиралися, мало тренувань проводимо разом. Такі матчі дають можливість краще відчути зв’язки, налагодити взаємодію між ланками", - розповів Ротань.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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