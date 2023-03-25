Джерело - Sky Sports.
Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко - топгравець.
Про це розповів його одноклубник Джордан Пікфорд.
"З того часу, як Миколенко прибув в Англію, він був неймовірним. Він проходить через надзвичайно складі часи у себе вдома. З ним чудово працювати, це топгравець. У збірної України багато хороших футболістів у складі, нам потрібно бути сфокусованими", – зазначив Пікфорд.
Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.
Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.