Джерело - Sky Sports.

Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко - топгравець.

Про це розповів його одноклубник Джордан Пікфорд.

"З того часу, як Миколенко прибув в Англію, він був неймовірним. Він проходить через надзвичайно складі часи у себе вдома. З ним чудово працювати, це топгравець. У збірної України багато хороших футболістів у складі, нам потрібно бути сфокусованими", – зазначив Пікфорд.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.