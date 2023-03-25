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Вірменія Петракова програла Туреччині, Іспанія розгромила Норвегію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:40 1140 0
Відбулися матчі відбору на чемпіонат Європи-2024
Вірменія Петракова програла Туреччині, Іспанія розгромила Норвегію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
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Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду відобру на чемпіонату Європи з футболу-2024. 

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
25 березня
Група А

Іспанія - Норвегія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Ольмо, 2:0 - 84 Хоселу, 3:0 - 85 Хоселу

Шотландія - Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Макгінн, 2:0 - 87 Мактоміней, 90+3 Мактоміней

  Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

Група D

Вірменія - Туреччина 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Кабак (пен), 1:1 - 35 Кокджу, 1:2 - 64 Актюркоглу

Хорватія - Уельс 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Крамарич, 1:1 - 90+3 Борудхед

Група I

Білорусь - Швейцарія 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 4 Штеффен, 0:2 - 17 Штеффен, 0:3 - 29 Штеффен, 0:4 - 62 Джака, 0:5 - 65 Амдоуні

Ізраїль - Косово 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 автогол Даса, 1:1 - 56 Перец

Андорра - Румунія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Ман, 0:2 - 50 Алібек

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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