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Гендиректор Вереса: Футбол має бути з глядачами

Сьогодні 16:54 64 0
Гендиректор Вереса: Футбол має бути з глядачами

Футбол в Україні має бути з глядачами.

Таку думку висловив генеральний директор Вереса Антон Назарук.

"Ще наприкінці минулого року наш клуб відкритим листом запропонував розглянути це питання компетентним органам та ухвалити позитивне рішення. І, звичайно, наш президент зі свого боку та на своєму рівні провів колосальну роботу щодо донесення важливості присутності вболівальників на трибунах".

"Футбол – це таке ж дозвілля як театр чи кінотеатр. Це те, що приносить людям емоції. Який сенс грати за порожніх трибун? Для кого взагалі організовуються змагання, куди витрачаються чималі ресурси – людські, фінансові, психологічні? Наша позиція ясна та чітка – футбол має бути з глядачами. Нехай в обмеженій кількості (через ситуацію в країні), але із глядачами".

"На домашні матчі Вереса без проблем можуть потрапити власники акцій клубу. Це люди, які свого часу продемонстрували нам свою довіру та лояльність. Зараз ми можемо відплатити їм тим самим, запросивши на новий стадіон та запропонувавши продукт, за великим рахунком, у дефіцит", - сказав Назарук.

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