Верес зіграє благодійний матч проти Карпат

Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному

Джерело - офіційний сайт Вереса.

В суботу, 25 березня, Верес проведе благодійний матч проти львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному. Усі зібрані від продажу квитків гроші підуть на допомогу військовослужбовцям, які лікуються та проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни.

Востаннє Верес та Карпати грали між собою минулого літа. Товариська зустріч завершилась внічию з рахунком 1:1.

Раніше Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії.