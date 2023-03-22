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Верес зіграє благодійний матч проти Карпат

Сьогодні 19:54 63 0
Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному
Верес зіграє благодійний матч проти Карпат
#Верес, #Карпати

Джерело - офіційний сайт Вереса.

В суботу, 25 березня, Верес проведе благодійний матч проти львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба рівнян.

Гра відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному. Усі зібрані від продажу квитків гроші підуть на допомогу військовослужбовцям, які лікуються та проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни.

Востаннє Верес та Карпати грали між собою минулого літа. Товариська зустріч завершилась внічию з рахунком 1:1.

Раніше Карпати припинили співпрацю з Joma через роботу компанії в росії.

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