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Мудрик: Їдемо на Вемблі за перемогою

Сьогодні 14:25 54 0
Михайло Мудрик прокоментував майбутній виїзний матч кваліфікації Євро-2024 проти національної команди Англії.
Мудрик: Їдемо на Вемблі за перемогою
Фото - gettyimages
#Михайло Мудрик

Джерело - skysports.com.

Збірна України налаштовується на перемогу над командою Англії у матчі відбору Євро-2024.

Про це розповів вінгер Челсі Михайло Мудрик у коментарі Sky Sports.

"Ми збираємося поїхати на "Вемблі" не лише для того, щоб зіграти матч. Ми їдемо за перемогою. Якщо ви бажаєте виграти, то у вас завжди є шанс. Якщо ти хочеш зіграти внічию або просто провести матч, то ти ніколи не переможеш", - сказав Мудрик.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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