Чорногорія здолала Болгарію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
24 березня
Болгарія - Чорногорія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 70 Крствоич
Сьогодні, 24 березня, відбудеться ще декілька матчів у відбору до Євро-2024:
21:45 Австрія - Азербайджан
21:45 Гібралтар - Греція
21:45 Молдова - Фарерські острови
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21:45 Сербія - Литва
21:45 Франція - Нідерланди
21:45 Чехія - Польща
21:45 Швеція - Бельгія
Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.