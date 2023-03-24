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Чорногорія здолала Болгарію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

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Результати матчів відбору до чемпіонату Європи-2024
Чорногорія здолала Болгарію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024. 

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
24 березня

Болгарія - Чорногорія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Крствоич

Сьогодні, 24 березня, відбудеться ще декілька матчів у відбору до Євро-2024:

21:45 Австрія - Азербайджан

21:45 Гібралтар - Греція

21:45 Молдова - Фарерські острови

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Сербія - Литва

21:45 Франція - Нідерланди

21:45 Чехія - Польща

21:45 Швеція - Бельгія

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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