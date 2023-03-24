Ярмоленко та Сидорчук повернулися до загальної групи збірної України

Обидва футболісти пропускали спаринг з Брентфордом Б

Джерело - УАФ.

До загальної групи збірної України на тренуваннях приєдналися Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Обидва футболісти пропускали спаринг з Брентфордом Б.

Ярмоленко впродовж місяця лікував пошкодження стегна, яке отримав у грі за Аль-Айн, а Сидорчук простудився вже у розташуванні національної команди.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.