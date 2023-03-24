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Боелі дозволив провести благодійний матч для допомоги України на Стемфорд Брідж

Сьогодні 20:01 91 0
Боелі дозволив провести благодійний матч для допомоги України на Стемфорд Брідж
Фото: Getty Images

Співвласник Челсі Тодд Боелі попередньо дозволив провести на Стемфорд Брідж матч всіх зірок в межах акції благодійного фонду "Футбол для України", який допомагає біженцям у Великій Британії.

Про це повідомляє Evening Standard.

Точний склад команд ще не визначений, але в ньому точно візьмуть участь один із засновників фонду Олександр Зінченко, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко та Ілля Забарний.

Наразі ведуться перемовини про проведення матчу на початку серпня, перед стартом нового сезону АПЛ.

Фонд сподівається організувати серію футбольних заходів заради збору коштів та підвищення обізнаності про російське вторгнення в Україну.

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