Інтер готує трансфер нападника Болоньї

Джерело - gazzetta.it.
Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні може продовжити свою кар'єру у міланському Інтері.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Керівництво міланського клубу розглядає 26-річного італійця як заміну аргентинцю Хоакіну Корреа.
Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і поки сторони не дійшли згоди щодо нової угоди.
Нинішнього сезону Орсоліні провів 25 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Інтер близький до продовження контракту з Джеко.