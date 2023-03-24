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Інтер готує трансфер нападника Болоньї

Сьогодні 13:59 101 0
26-річний італієць розглядається як заміна Хоакіну Корреа. Інтер готує трансфер нападника Болоньї
Інтер готує трансфер нападника Болоньї
ФОТО: AFP
#Болонья, #Інтер

Джерело - gazzetta.it.

Нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні може продовжити свою кар'єру у міланському Інтері.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Керівництво міланського клубу розглядає 26-річного італійця як заміну аргентинцю Хоакіну Корреа.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року і поки сторони не дійшли згоди щодо нової угоди.

Нинішнього сезону Орсоліні провів 25 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Інтер близький до продовження контракту з Джеко.

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