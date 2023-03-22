Інтер близький до продовження контракту з Джеко

Інтер має намір продовжити контракт з нападником команди Едіном Джеко.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сторони близькі до узгодження умов. Новий договір буде розрахований ще на один сезон, чинна угода спливає влітку.

37-річний боснієць готовий піти на пониження зарплати та отримувати 5 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні на рахунку Джеко 11 голів та 5 асистів у 38 матчах за Інтер.

Раніше повідомлялося, що Інтер може підписати нападника Вест Гема Скамакку на заміну Джеко.