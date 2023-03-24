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Кейн відреагував на свій бомбардирський рекорд у збірній Англії

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Кейн відреагував на свій бомбардирський рекорд у збірній Англії
Фото - gettyimages
#Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн оцінив свій рекордний гол за збірну Англії.

Про це розповів сам нападник.

"Не люблю загадувати далеко наперед, але мені 29, і я почуваюся сильним, у чудовій формі - у найкращій за кар'єру. Сподіваюся, у мене попереду ще багато років.

Виступ за збірну для мене, мабуть, найприємніший у футболі. Хочу грати [за збірну] якомога довше, і як нападник хочу забивати в кожному матчі.Сподіваюся, заб'ю ще багато голів", - відзначив Кейн.

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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