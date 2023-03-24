Кейн відреагував на свій бомбардирський рекорд у збірній Англії

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн оцінив свій рекордний гол за збірну Англії.

Про це розповів сам нападник.

"Не люблю загадувати далеко наперед, але мені 29, і я почуваюся сильним, у чудовій формі - у найкращій за кар'єру. Сподіваюся, у мене попереду ще багато років.

Виступ за збірну для мене, мабуть, найприємніший у футболі. Хочу грати [за збірну] якомога довше, і як нападник хочу забивати в кожному матчі.Сподіваюся, заб'ю ще багато голів", - відзначив Кейн.