У збірної України перед матчем з Англією кадрові втрати: аналізуємо можливі варіанти

Джерело - Чемпіон.

Уже в неділю, 26 березня збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2024 проти фаворита групи C збірної Англії.

Перед грою в.о. головного тренера синьо-жовтих Руслан Ротань зіштовхнувся з кадровими проблемами, головна з яких – центр захисту. Основний центральний захисник збірної України Ілля Забарний покинув розташування команди та вже напевно не допоможе своїм партнерам. Також під величезним питанням участь у грі капітана та лідера Андрія Ярмоленка, який лише відновлюється після травми та тренується індивідуально.

Тож спробуємо розібратися, які варіанти є найбільш імовірними.

Захист

Основною парою центрбеків останніх двох років було поєднання Іллі Забарного (правий) та Миколи Матвієнка (лівий). Крім Матвієнка у розпорядженні Ротаня – три центральні захисники: Олександр Сваток і Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1) та Денис Попов з київського Динамо. Досвід - на боці останнього, а от ігровий тонус – на боці представників Дніпра-1. Також місце центрбека може зайняти Віталій Миколенко, для якого ця позиція рідна, проте і в клубі, і в збірній він грає на лівій брівці. До того ж використовувати двох лівоногих гравців у центрі захисту – ризиково. Також не можна виключати варіанту із Сергієм Сидорчуком, якого тренери за форс-мажорних обставин також використовували на цій позиції.

Справа можуть зіграти Олександр Караваєв і Денис Мірошниченко, а зліва – Віталій Миколенко (майже безальтернативно), Едуард Соболь, Микола Матвієнко, за умови, що пару центральних складуть, наприклад, дніпряни Сваток і Сарапій, і навіть Олександр Зінченко, що малоймовірно – Зіна потрібен в центрі поля.

Прогноз: Караваєв - Сваток - Матвієнко - Миколенко

Півзахист

Крім Ярмоленка, усі півзахисники збірної в строю. Тут у Ротаня шикарний вибір, і простір для різних варантів тактичних побудов.

Почнемо з центру. Вочевидь, що в опорній зоні зіграє Тарас Степаненко, також без сумніву ми побачимо поряд з хавбеком Шахтаря Олександра Зінченка. А от хто складе трикутник з вищезгаданими футболістами – питання. Найбільш очевидний і простий варіант – Руслан Маліновський. Але не виключено, хоча й мало ймовірно, що Ротань зіграє двома "собаками" і пару Степаненку складе його друг Сергій Сидорчук. Далі найцікавіше. У шикарних ігрових і фізичних кондиціях перебувають "гірники" Георгій Судаков і Артем Бондаренко, можливий варіант і з Олександром Піхальонком.

Якщо Ярмоленко таки не зможе зіграти, то його місце займе Віктор Циганков, який за короткий термін став одним із лідерів Жирони. Ексдинамівець знаходиться в чудовому ігровому тонусі та психологічному стані. Зліва очікуємо Михайла Мудрика. А от якщо Ярмола зіграє, то не виключено, що позицію лівого вінгера зі стартових хвилин займе Циганков.

Прогноз: Циганков - Судаков - Степаненко - Зінченко - Мудрик

Напад

Їх лише двоє: Артем Довбик та Роман Яремчук. Яремчук продовж останніх кількох років (два відбіркові цикли, Євро-2020. – ред.) був основним форвардом команди, але останнім часом справи у нього йдуть не найкраще. Здається, там проблеми більше психологічного характеру, але збірні – не клуб… Довбик же є лідером Дніпра-1, має постійну ігрову практику та чимало забиває – дніпрянин очолює гонку бомбардирів УПЛ.

Прогноз: Яремчук

Орієнтовний склад

Трубін - Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко - Циганков, Судаков, Степаненко, Зінченко, Мудрик - Яремчук.

Фото: УАФ