Матч Англія - Україна в цифрах

Джерело - Чемпіон.
Збірна України матчем проти збірної Англії розпочне турнірний шлях у групі C у кваліфікації Євро-2024. Зібрали найцікавіші цифри про гру.
Загальні
- 26 - березня відбудеться матч кваліфікації Євро-2024;
- 90 000 – глядачів вміщує стадіон Вемблі, на якому відбудеться гра.
Англія
- 1 млрд 100 млн – євро сумарна вартість гравців;
- 110 млн – євро коштує найдорожчий футболіст (Букайо Сака, Філ Фоден і Джуд Беллінгем);
- 1 – легіонер у складі.
Україна
- 259 млн – євро сумарна вартість футболістів;
- 60 млн – євро найдорожчий футболіст (Михайло Мудрик);
- 10 – легіонів у складі;
- 4 – футболіста грають (Ілля Забарний*, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик і Олександр Зінченко) в Англійській Прем’єр-лізі.
* - Ілля Забарний через травму не зможе зіграти та вже покинув розташування команди
Історія
- 8 – разів зустрічалися раніше;
- 5 – разів Англія перемагала
- 1 – перемога України
- 15-й – раз Англія бере участь у відборі до Європейської першості
- 10 – разі англійці виходили у фінальну частину
- 7-й – раз збірна України візьме старт у кваліфікації чемпіонату Європи
- 3 - рази українці відбиралися до фінальної частини.