Матч Англія - Україна в цифрах

Джерело - Чемпіон.

Збірна України матчем проти збірної Англії розпочне турнірний шлях у групі C у кваліфікації Євро-2024. Зібрали найцікавіші цифри про гру.

Загальні

26 - березня відбудеться матч кваліфікації Євро-2024;

90 000 – глядачів вміщує стадіон Вемблі, на якому відбудеться гра.

Англія

1 млрд 100 млн – євро сумарна вартість гравців;

– євро сумарна вартість гравців; 110 млн – євро коштує найдорожчий футболіст (Букайо Сака, Філ Фоден і Джуд Беллінгем);

– євро коштує найдорожчий футболіст (Букайо Сака, Філ Фоден і Джуд Беллінгем); 1 – легіонер у складі.

Україна

259 млн – євро сумарна вартість футболістів;

– євро сумарна вартість футболістів; 60 млн – євро найдорожчий футболіст (Михайло Мудрик);

– євро найдорожчий футболіст (Михайло Мудрик); 10 – легіонів у складі;

4 – футболіста грають (Ілля Забарний*, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик і Олександр Зінченко) в Англійській Прем’єр-лізі.

* - Ілля Забарний через травму не зможе зіграти та вже покинув розташування команди

Історія