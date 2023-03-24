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Матч Англія - Україна в цифрах

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Матч Англія - Україна в цифрах
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України матчем проти збірної Англії розпочне турнірний шлях у групі C у кваліфікації Євро-2024. Зібрали найцікавіші цифри про гру.

Загальні

  • 26 - березня відбудеться матч кваліфікації Євро-2024;
  • 90 000 – глядачів вміщує стадіон Вемблі, на якому відбудеться гра.

Англія

  • 1 млрд 100 млн –  євро сумарна вартість гравців;
  • 110 млн –  євро коштує найдорожчий футболіст (Букайо Сака, Філ Фоден і Джуд Беллінгем);
  • 1 – легіонер у складі.

Україна

  • 259 млн –  євро сумарна вартість футболістів;
  • 60 млн –  євро найдорожчий футболіст (Михайло Мудрик);
  • 10 – легіонів у складі;
  • 4 – футболіста грають (Ілля Забарний*, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик і Олександр Зінченко) в Англійській Прем’єр-лізі.

* - Ілля Забарний через травму не зможе зіграти та вже покинув розташування команди

Історія

  • 8 –  разів зустрічалися раніше;
  • 5 –  разів Англія перемагала
  • 1 – перемога України
  • 15-й  – раз Англія бере участь у відборі до Європейської першості
  • 10 –  разі англійці виходили у фінальну частину
  • 7-й – раз збірна України візьме старт у кваліфікації чемпіонату Європи
  • 3 - рази українці відбиралися до фінальної частини.
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