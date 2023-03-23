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Гравця АПЛ допитали у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві

Сьогодні 17:51 123 0
Футболіст не був відсторонений своїм клубом, поки триває розслідування
Гравця АПЛ допитали у зв'язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві

Джерело - The Sun.

Футболіст АПЛ був допитаний через підозру у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє The Sun.

Джерело не називає гравця або команду, за яку він виступає. Відомо, що вже звинувачували в зґвалтуванні двох жінок. Перший епізод мав місце у квітні та червні 2021 року, а наступний - у червні 2022.

Пізніше з гравця зняли обвинувачення щодо інциденту у червні 2021 року. Щодо останнього епізоду відомо, що ймовірній жертві близько 20 років.

Футболіст не був відсторонений своїм клубом, поки триває розслідування, і залишається гравцем основної команди. Цей випадок обговорюється серед гравців АПЛ різних клубів.

Також відомо, що цей футболіст виступав на ЧС-2022.

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