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Барселона готує трансфер лідера Роми

Сьогодні 08:40 245 0
Барселона готує трансфер лідера Роми
Барселона готує трансфер лідера Роми
#Барселона, #Пауло Дибала, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона зацікавлена у підписанні у літнє міжсезоння форварда Роми Пауло Дибали.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.

29-річний футболіст має у контракті пункт про клаусулу (розмір можливого викупу іншим клубом) у розмірі 12 млн євро. Барселона має намір активувати цю опцію. Каталонському клубу потрібно створити конкуренцію для топ-бомбардира клубу Роберта Левандовського.

У поточному сезоні Пауло Дибала за Рому зіграв 20 матчів і забив 9 голів у Серії A, 2 поєдинки та 1 м'яч у Кубку Італії, 7 матчів та 3 голи у Лізі Європи.

Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.

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