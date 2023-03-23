Барселона готує трансфер лідера Роми

Барселона зацікавлена у підписанні у літнє міжсезоння форварда Роми Пауло Дибали.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.

29-річний футболіст має у контракті пункт про клаусулу (розмір можливого викупу іншим клубом) у розмірі 12 млн євро. Барселона має намір активувати цю опцію. Каталонському клубу потрібно створити конкуренцію для топ-бомбардира клубу Роберта Левандовського.

У поточному сезоні Пауло Дибала за Рому зіграв 20 матчів і забив 9 голів у Серії A, 2 поєдинки та 1 м'яч у Кубку Італії, 7 матчів та 3 голи у Лізі Європи.

Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.