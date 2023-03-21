Михайличенко: Чекаємо на Реброва, а Ротань - обдумане рішення

На думку фахівця Ротань змушений поєднувати три посади

Джерело - Чемпіон.

Функціонери УАФ чекають, коли можна буде призначити до збірної України Сергія Реброва, але поки що з командою працює Руслан Ротань, який поєднує посади тренера двох збірних та у клубі УПЛ.

Про це заявив віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко.

"Руслан Ротань знає багатьох гравців. Так, ми чекаємо (Реброва - прим), а у Ротаня є робота, яку він проводить в Олександрії. Брати тренера на одну гру... Потрібен час, а часу немає, тому, гадаю, це обдумане рішення", - сказав Михайличенко.

Очікується, що Ребров зможе розпочати роботу після завершення контракту з Аль-Айном у червні.