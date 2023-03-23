Дибала може судитися з Ювентусом

Джерело - football.ua.
Нападник Роми Пауло Дибала може подати до суду на Ювентус.
Про це повідомляє Goal з посиланням на La Repubblica.
За інформацією джерела, адвокат аргентинця Лука Феррарі має намір вимагати у туринського клубу фінансову компенсацію за зрив переговорів щодо продовження контракту.
У червні 2021 року, коли принципової угоди було досягнуто, Ювентус відмовився від продовження співпраці, а Дибалі довелося змінювати свої плани.
Сторона гравця вимагає компенсацію, що дорівнює різниці між тим, скільки аргентинець заробив би в Ювентусі у разі продовження контракту, і тим, скільки він заробляє зараз на підставі контракту, підписаного з Ромою. Також адвокат вимагає виплатити гравцеві борг у 3,8 млн євро.
Максимальна сума компенсації може становити 54 млн євро.
У поточному сезоні Дибала провів 20 матчів у Серії А за Рому: на його рахунку 9 голів та 6 асистів.
Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.