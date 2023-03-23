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Дибала може судитися з Ювентусом

Сьогодні 15:42 123 0
Дибала може судитися з Ювентусом
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Нападник Роми Пауло Дибала може подати до суду на Ювентус.

Про це повідомляє Goal з посиланням на La Repubblica.

За інформацією джерела, адвокат аргентинця Лука Феррарі має намір вимагати у туринського клубу фінансову компенсацію за зрив переговорів щодо продовження контракту.

У червні 2021 року, коли принципової угоди було досягнуто, Ювентус відмовився від продовження співпраці, а Дибалі довелося змінювати свої плани.

Сторона гравця вимагає компенсацію, що дорівнює різниці між тим, скільки аргентинець заробив би в Ювентусі у разі продовження контракту, і тим, скільки він заробляє зараз на підставі контракту, підписаного з Ромою. Також адвокат вимагає виплатити гравцеві борг у 3,8 млн євро.

Максимальна сума компенсації може становити 54 млн євро.

У поточному сезоні Дибала провів 20 матчів у Серії А за Рому: на його рахунку 9 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Дибалу можуть дискваліфікувати через зарплатну змову з Ювентусом.

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